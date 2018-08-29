Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 9 Eylül'deki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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