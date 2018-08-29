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2018- giriş belgeleri açıklandı! YDS giriş belgesi sorgulama

201- Sonbahar Dönemi sınavına giriş belgelerini erişime açtı. Peki ama YDS giriş belgeleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte YDS giriş belgesi ile ilgili detaylar...

2018-YDS giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 9 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018- Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 9 Eylül'deki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 15:36
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