Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 9 Eylül'deki sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.