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kalbe dost

Domates kalbe dost
Kahvaltı sofralarının baş tacı, menemenin olmazsa olmazı hem ağızları tatlandırıyor. Hem şifa veriyor. Medical Park Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Demirel, güçlü bir antioksidan kaynağı olan domatesin faydalarına değiniyor. Likopen deposu domates, kötü kolesterolü düşürüyor. Lifli yapısı ile tokluk veriyor. Cildi koruyor ve gençleştiriyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. kalkan oluyor. Diyetisyen Demirel, günde 1 orta boy domates yenmesini tavsiye ediyor.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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