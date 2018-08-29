Kahvaltı sofralarının baş tacı, menemenin olmazsa olmazı domates hem ağızları tatlandırıyor. Hem şifa veriyor. Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Demirel, güçlü bir antioksidan kaynağı olan domatesin faydalarına değiniyor. Likopen deposu domates, kötü kolesterolü düşürüyor. Lifli yapısı ile tokluk veriyor. Cildi koruyor ve gençleştiriyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kansere kalkan oluyor. Diyetisyen Demirel, günde 1 orta boy domates yenmesini tavsiye ediyor.
Domates kalbe dost
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
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