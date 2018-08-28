Şehir askıyası!

Kız arkadaşından ayrılan ve çatıya çıkıp intihara kalkışan genç güçlükle ikna edildi. Olayın yaşandığı yer, Adana'nın Çukurova İlçesi'ydi. Fatih Kaya, sosyal medya üzerinden tanıştığı Berfin D. ile evlenmek istedi. Ancak genç kızın ailesi, Kaya'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle evliliğe izin vermedi. Bunun üzerine Berfin D., ayrılmak istedi. Ancak Kaya, sürekli genç kızı rahatsız etti.
Dün, 10 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine giden ekipler, saatlerce dil dökse de bir türlü genci ikna edemedi. Bunun üzerine sevgilisi Berfin'e haber verdi. Genç kız, kısa sürede Kaya'yı ikna etti. Ardından polis eşliğinde evine gitti. Gözaltına alınan Kaya ise polis aracına bindirilirken "Sevdiğim kız için çıktım. Anası da gelse feriştahı da gelse o benden başka kimseyle evlenemez, izin vermem" dedi.
Sevgilisini çatıdan inmeye ikna etti
Murat KARAMAN
Dün, 10 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine giden ekipler, saatlerce dil dökse de bir türlü genci ikna edemedi. Bunun üzerine sevgilisi Berfin'e haber verdi. Genç kız, kısa sürede Kaya'yı ikna etti. Ardından polis eşliğinde evine gitti. Gözaltına alınan Kaya ise polis aracına bindirilirken "Sevdiğim kız için çıktım. Anası da gelse feriştahı da gelse o benden başka kimseyle evlenemez, izin vermem" dedi.
Sevgilisini çatıdan inmeye ikna etti
Murat KARAMAN
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