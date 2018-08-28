Milyonlarca üniversite adayı öğrenci gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. YKS'ye giren ardından da üniversite tercihlerini yapmıştı. Tercih sonrası geri sayıma başlayan adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama da YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak. Bu açıklamaya göre YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması gerek. Sonuçlar her an açıklanabilir. Aşağıdaki linkten sonuçlar açıklandığı anda anlık olarak sorgulayabilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.