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Sarımsak kelliğe çare

Sarımsak kelliğe çare
Saç si, erkeklerin ve kadınların en çok yakındığı sıkıntıların başında geliyor. Günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa durumun ciddiye alınması gerekiyor. Uzmanlar, saç dökülmesinin, genetik, yanlış beslenme alışkanlıkları, bazı hastalıklar, kozmetik ürünler ve stresten kaynaklanabileceğini söylüyor.

Dökülmeyi azaltacak ve saçları güçlendirecek besinleri şöyle sıralıyor: Ispanak, pazı, roka: Demir içeriği yüksek bu besinler, saç dökülmesini önler. Karpuz, çilek: C vitamininden zengin bu meyveler, saçı güçlendirir. Ceviz, fındık: İçerdikleri E vitamini ile saçları besler. Yoğurt: Saçların uzamasına yardımcı olur. Sarımsak: Saç derisini temizler. Dökülmeyi yavaşlatır.
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