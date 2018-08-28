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Sancar’dan e darbe

Sancar’dan kansere darbe
Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, tedavisinde çığır açacak bir çalışmaya imza attı. Sancar, kanser ilaçlarının etkisi ile insanın biyolojik saat ritmi arasındaki ilişkiyi araştırdı. Amacı, ilaçların hangi zaman diliminde ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkarmaktı. Sancar, tedavinin iki biyolojik saat tarafından kontrol edildiğini saptadı. Bilim insanı Sancar, zamanlanmış doz ile yapılacak yeni araştırmanın, ilacın sağlıklı dokudaki hasarı azaltabileceğini ve tedavi indeksini geliştirebileceğini gördü. Sancar "Kanser ilacı da vücut saatine göre" dedi.
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