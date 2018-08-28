Yunanistan'ın meşhur tatil adası Mikonos'ta hırsızların hedefinde yine zengin Arap prensler var. Bir haftadır Mikonos'ta tatil yapan adı gizli tutulan Suudi prensin kaldığı otele giren hırsızların, 1 milyon 200 bin dolarlık mücevherleri alarak kaçtığı açıklandı. Prens adanın Kalafatis bölgesindeki lüks bir villada kalıyordu ve 15 kişilik güvenlik ekibi tarafından korunuyordu. Özel uçaklarıyla Paris'e gitmeye hazırlanırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çalınan valiz içinde 60 saat, altın bilezik ve elmas yüzüğün olduğu belirtildi. Güvenlik ekibinden birilerinin de hırsızlık olayının içinde olduğu iddialar arasında. Son 3 yıldır büyük hırsızlık olaylarının yaşandığı adada alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığı belirtildi. Emniyet güçleri, "Bu konuda çok özel önlemler alıyoruz ama maalesef hırsızlıkları engelleyemedik. Üzgünüz" açıklaması yaptı.
Prensi soydular
Etiketler: Yunanistan , Mikonos , Paris
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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