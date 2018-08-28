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şort ve çanta çalan yakalandı

'da bir alışveriş merkezindeki çanta ve şort çalan mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

Mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dan 'a geldiği öğrenilen 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, mağazada bulunan ve her ikisinin değeri 200 lira olan beyaz şort ve bel çantasını çalarak yanında getirdiği çantaya koyup kaçmak istedi. ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.I.Ç. çaldığı malzemeleri geri verdi. Polise teslim edilen M.I.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 18:54
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