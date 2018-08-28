Kars'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi'nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı.
Bu görüntüler bugün Kars'ta çekildi! Ağustos ayında her yer beyaza büründü
Kars-Kağızman karayolunda etkili olan dolu, etrafı bir anda beyaza bürüdü.
Kars'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi'nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı.
Etiketler: Hava durumu , Kars , kar , dolu
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