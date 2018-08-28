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Bu görüntüler bugün 'ta çekildi! Ağustos ayında her yer beyaza büründü

-Kağızman ayolunda etkili olan , etrafı bir anda beyaza bürüdü.



Kars'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Kağızman Kars karayolu Paslı Geçidi'nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Karslılara Ağustos ayında kışı yaşattı.
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 19:19
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