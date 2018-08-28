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'de denize giren kızın yüzüne yapıştı

'nin Biga ilçesinde, serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzer bir canlı yapıştı. Yapışan canlının ne olduğunu kimse bilmiyor.

Çanakkalede denize giren kızın yüzüne yapıştı

'nin Biga ilçesinde bulunan Kemer beldesinde ilginç bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren 12 yaşındaki kızın yüzüne denizanasına benzer bir canlı yapıştı. Yüzünde şişlikler oluşan hastaneye kaldırıldı.da birkaç gün kaldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YÜZÜNE DENİZ ANASINA BENZER BİR CANLI YAPIŞTI

Ailesiyle birlikte denize giden 12 yaşındaki kızın yüzüne deniz anasına benzeyen bir canlı yapıştı. Hemen ailesinin yanına dönen küçük kız yüzünde şişlikler oluştuğunu hissetti.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda bir kaç gün kaldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Küçük kızda şişliklerin uzun bir süre daha yüzünde kalacağı öğrenildi.

KİMSE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Bölge halkı ise böyle bir olayla ilk kez kar��ılaştıklarını ve ilk defa böyle bir canlı gördüklerini söyledi. Deniz anasına benzeyen canlının ise yurtdışından gelen gemilerden olduğu iddia edildi.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 16:42
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