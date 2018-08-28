Hayata çıkış

İntihar etmek için nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı. Olay Seyhan İlçesi'nde dün sabah yaşandı. Esmer Mihmat (38), Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kadının intihar etmek istediğini gören vatandaşlar, hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrı yaptı. Ancak kadın çağrıları yanıtsız bıraktı.
Bunun üzerine yüzme bilen 2 vatandaş, suya atladı ve genç kadını kıyıya çıkardı. Esmer Mihmat'ın titrediğini gören bir kişi, hemen üzerindeki tişörtü çıkarttı. Ardından tişörtünü genç kadının üzerine örterek onun ısınmasını sağladı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini bırakmadı. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen genç kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bunun üzerine yüzme bilen 2 vatandaş, suya atladı ve genç kadını kıyıya çıkardı. Esmer Mihmat'ın titrediğini gören bir kişi, hemen üzerindeki tişörtü çıkarttı. Ardından tişörtünü genç kadının üzerine örterek onun ısınmasını sağladı. Ölümden son anda dönen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini bırakmadı. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen genç kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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