Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim.