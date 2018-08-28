Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim.
Jirki aşiretinin düğününde kilolarca altın takıldı
Şırnak Beytüşşebap'ta yapılan aşiret düğününde Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ile kuzeninin oğlu Elind Adıyaman 3 gün 3 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde takılan altın ve paranın miktarı ise dudak uçuklattı.
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