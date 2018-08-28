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nin düğününde kilolarca altın takıldı

Şırnak Beytüşşebap'ta yapılan aşiret düğününde lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ile kuzeninin oğlu Elind Adıyaman 3 gün 3 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde takılan altın ve paranın miktarı ise dudak uçuklattı.

Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 15:30
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