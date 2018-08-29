PMYO giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Kurban Bayramı tatili olması sebebiyle bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğu vurgulanarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı belirtildi.

250'Sİ KADIN, 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALINACAK

PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

- T.C. vatandaşı olmak,

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

- 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260 bin ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150 bin ham taban puan almış olmak.

Sınav takvimi ve diğer şartlarla ilgili bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Ön başvuru yapmak için tıklayın: www.pa.edu.tr

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00'dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.