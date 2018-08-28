Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmişti. Sınav stresini üstünden adan adayların ise şuan tek merak ettikleri konu KPSS lisans sınav sonuçları. KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi ve Eğitim bilimleri testinin sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde açılacak. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Öte yandan KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ile ilgili bilgiler de netleşmeye başladı.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 yılı ön lisans için KPSS'ye girecek olan adayların başvurularını, 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi ise, 26 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2018'de yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS'ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.