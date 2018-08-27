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Mutsuzluğa köy tavuğu!

Çağın vebası haline gelen depresyon birçok hastalığı da tetikliyor. Peki, bununla nasıl savaşabiliriz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişci, sinire, mutsuzluğa iyi gelecek besinleri anlattı, “Beslenmenizde yapacağınız küçük değişikliklerle depresyon belirtilerinizin azaldığını göreceksiniz” dedi

Mutsuzluğa köy tavuğu!

'Mutluluğa giden yol mideden geçiyor' desek pek de yanlış olmaz. Çünkü depresyon ile beslenme orantılı bir şekilde ilerliyor. Bazı insanlar depresyona girdiğinde yemeden içmeden kesilirken bazıları da normal zamana göre 3-4 kat daha fazla abur cubura yöneldiklerinde rahatladıklarını düşünürler. Her iki durumda da beslenmenizde yapacağınız küçük değişikliklerle depresyon belirtilerinizin azaldığını göreceksiniz.

  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 19:47
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