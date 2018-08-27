Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos 2018 Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni veriler eşliğinde son dakika uyarılarında bulundu. Özellikle İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarıları yapılırken, 3 gün sürecek kuvvetli yağışlar için vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte 27 Ağustos Pazartesi hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji
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