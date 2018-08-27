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na iğrenç teklif! " davasından ceza aldım eğer..."

İSTOÇ’taki tefecilik çetesinin liderinin bir mağdura, “ davasından 15 yıl ceza aldım. Eğer bu davayı bir şekilde bozdurursan başta senin ve herkesin mağduriyetini gideririm” dediği ileri sürüldü.

İş adamına iğrenç teklif!

'da yaşayan ve orada fabrikaları bulunan Türk Mehmet , ABD'de dondurma fabrikası kurmak için 2017'de finans arayışına girdi. 2 milyon liranın üzerinde nakite ihtiyacı vardı. Kar, 'de şirketi olmadığı ve fabrika kurulumu hisseli olduğu için Türkiye'deki bankalardan kredi çekemedi. Gazetede ipotek karşılığında para verildiği ilanını görünce kendilerini galerici olarak tanıtan tefeci ipotek çetesiyle iletişime geçti. İş adamı Garip Kar, Sultanahmet'te bulunan 6 milyon değerindeki arsasına 3 gün sonra 2 milyon 50 bin TL para almak ümidiyle ipotek koydurdu. Ancak iş adamı bir kuruş bile alamadan polis ipotek çetesine operasyon düzenledi böylece Mehmet Garip Kar çetenin mağdur dolandırdığı son kişi oldu. Garip Kar, ipotek çetesinin lideri 'i cezaevinde ziyaret ederek mağduriyetinin giderilmesini istedi. İddiaya göre Keklik, " davasından 15 yıl ceza aldım. Eğer bu davayı bir şekilde bozdurursan herkesin mağduriyetini gideririm" diyerek iğrenç bir pazarlık teklif etti ve kayınbiraderi Mehmet Mehdi Soylu ile görüşmesini istedi. Bunun üzerine Garip Kar, Soylu ile yüz yüze görüştü. Bu kişi de Keklik'le aynı teklifte bulundu. Ancak iş adamı bunu kabul etmedi.

ÇETE ARSANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre, hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Garip Kar, çetenin mağdur ettiği bir grubu tuttuğu bir otobüsle 'ya 'na götürdü. Oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek şikâyetlerde bulundu. İş adamı üzerinden yaşadığı şoku atamamışken cezaevine atılan ipotek çetesinin devamına 6 ay sonra ikinci kez çarpıldı. Çete 6 milyonluk arsanın tamamının peşine düştü. Mehmet Garip Kar'a ulaşarak 'Arsayı almak istiyoruz' dediler. Ancak iş adamı arsanın ipotekli olduğunu söylemesine rağmen şahıslar 'Bir şey olmaz biz o ipoteği bir şekilde hallederiz' diyerek Garip Kar'ı satışa ikna etti. Kar, 6 milyon değerindeki arsasını farkında olmadan çetenin devamına sattı. Tapuda satış işlemleri yapıldıktan sonra çetenin elemanları internet bankacılığı aracılığı ile satış bedelini yolladıklarını söylediler. Ancak Garip Kar'ın hesabına 115 bin TL para gelmişti. Dolandırıldığını anlayan Garip Kar, kaptırdığı 6 milyon TL'lik arsasına ipotek koydurdu. Tefeci ipotek çetesinin son mağduru Kar, kaptırdığı parasını alabilmek için diğer onlarca mağdur gibi hukuk mücadelesi veriyor.

SEKRETERİNE TECAVÜZ ETTİ

İsmet Keklik'in hüküm giydiği olay ise şöyle gerçekleşti: Özlem D., çete lideri İsmet Keklik'e ait Serhat 'de sekreter olarak çalışıyordu. İddiaya göre Keklik, çalışanı Özlem D.'ye silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Özlem D., 25 Ekim 2017'de şikâyetçi oldu. Bakırköy 11. , Keklik'i bu yıl 15 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 09:35
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