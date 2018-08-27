Yol Durumu
  1. Kanuna aykırı iş sözleşmesi geçerli olur mu?

'nde feci

'nin Üsküdar girişinde bir otomobil devrildi. Yaşanan n nedeniyle 3 gişe trafiğe kapatılırken, yapılan çalışmalar neticesinde gişeler yeniden trafiğe açıldı.

Avrasya Tünelinde feci kaza

saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı.
Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken bölgede trafik kilitlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.


Etiketler: ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 09:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar