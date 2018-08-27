Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı.
Avrupa'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanırken bölgede trafik kilitlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Avrasya Tüneli'nde feci kaza
Avrasya Tüneli'nin Üsküdar girişinde bir otomobil devrildi. Yaşanan kazan nedeniyle 3 gişe trafiğe kapatılırken, yapılan çalışmalar neticesinde gişeler yeniden trafiğe açıldı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Avrasya Tüneli , kaza
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