Yol Durumu
  1. Hayati şans!
  2. Klima yolda bıraktı

Skandallar zinciri

Kürtajda içinde parça unutulan , yeniden operasyon geçirdi. Ancak hemşire “Sizin gibiler nazlı olur” deyip narkoz vermedi. Kalbi duran kadın 7 gün ölümle pençeleşti. Olayı inceleyen müfettişin ise aynı hastanenin doktoru olduğu belirlendi...

Skandallar zinciri
Diyarbakır'da yaşayan Leyla Kaplan, iki yıl önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak doktorları gebeliğinin sağlıksız geçtiğini belirledi. Kürtaj uygulamaya karar verdi. Operasyon, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşti. Fakat taburcu olan genç kadının kanaması bir türlü dinmedi. Yapılan tetkikler sonucunda kürtaj sırasında vücudunda parça unutulduğu tespit edildi. Yeniden kürtaja alınan talihsiz kadın, operasyondan önce narkoz istedi. Ancak hemşire "Size hiçbir şey olmaz. Sizin gibiler nazlıdırlar" dedi. Narkozu vermedi. Kürtaj ortasında ise Kaplan'ın kalbi durdu. Yedi gün komada kalan , taburcu olduktan eşiyle birlikte sorumlulardan şikayetçi oldu.



​ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI
Bölge , şikayet ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Olayı inceleyen müfettişlere ifade vermeye giden çift, karşılarında aynı hastanede çalışan doktoru görünce e oldu. Soruşturmada, şikayetçi oldukları hemşirenin adının geçmediğini ve soruşturma izninin çıkmadığını da öğrenen ikili yeniden mahkemeye gitti. İtirazı değerlendiren mahkeme, soruşturmaya hemşirenin de dahil edilmesini ve aynı hastanede çalışmayan başka bir uzmanın olayı araştırması için görevlendirilmesine karar verdi.
Etiketler: , , , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar