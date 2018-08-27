Skandallar zinciri

Diyarbakır'da yaşayan Leyla Kaplan, iki yıl önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak doktorları gebeliğinin sağlıksız geçtiğini belirledi. Kürtaj uygulamaya karar verdi. Operasyon, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşti. Fakat taburcu olan genç kadının kanaması bir türlü dinmedi. Yapılan tetkikler sonucunda kürtaj sırasında vücudunda parça unutulduğu tespit edildi. Yeniden kürtaja alınan talihsiz kadın, operasyondan önce narkoz istedi. Ancak hemşire "Size hiçbir şey olmaz. Sizin gibiler nazlıdırlar" dedi. Narkozu vermedi. Kürtaj ortasında ise Kaplan'ın kalbi durdu. Yedi gün komada kalan Leyla Kaplan, taburcu olduktan eşiyle birlikte sorumlulardan şikayetçi oldu.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI
Bölge İdare Mahkemesi, şikayet ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Olayı inceleyen müfettişlere ifade vermeye giden çift, karşılarında aynı hastanede çalışan doktoru görünce şoke oldu. Soruşturmada, şikayetçi oldukları hemşirenin adının geçmediğini ve soruşturma izninin çıkmadığını da öğrenen ikili yeniden mahkemeye gitti. İtirazı değerlendiren mahkeme, soruşturmaya hemşirenin de dahil edilmesini ve aynı hastanede çalışmayan başka bir uzmanın olayı araştırması için görevlendirilmesine karar verdi.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI
Bölge İdare Mahkemesi, şikayet ile ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Olayı inceleyen müfettişlere ifade vermeye giden çift, karşılarında aynı hastanede çalışan doktoru görünce şoke oldu. Soruşturmada, şikayetçi oldukları hemşirenin adının geçmediğini ve soruşturma izninin çıkmadığını da öğrenen ikili yeniden mahkemeye gitti. İtirazı değerlendiren mahkeme, soruşturmaya hemşirenin de dahil edilmesini ve aynı hastanede çalışmayan başka bir uzmanın olayı araştırması için görevlendirilmesine karar verdi.
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