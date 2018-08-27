Sahtekarları paraladı

Bir vatandaşın dikkati, ATM farelerinin oyununa son verdi. Olayın yaşandığı yer, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'ydi. Ali Kulotu, dün para çekmek için ilçedeki bir ATM'ye gitti. Bu sırada kartını yerleştirildiği aparatın hareket ettiğini fark etti. Eliyle kontrol ettiğinde hırsızlar tarafından bırakıldığı anlaşılan aparatın içerisinde hafıza kartı ve USB okuyucuyu olduğunu belirledi.
Durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine giden ekiplere cihazı ve kart okuyucuyu teslim etti. Bu tarz hırsızlık olaylarını televizyonlardan gördüğünü söyleyen Kulotu, insanların para çekerken dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Maaş çekmeye geldim. Cihazın üzerinde ayrı bir aparatın takılı olduğunu fark ettim. Polise bildirdim. Cihazı polise teslim ettik" dedi.
Durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine giden ekiplere cihazı ve kart okuyucuyu teslim etti. Bu tarz hırsızlık olaylarını televizyonlardan gördüğünü söyleyen Kulotu, insanların para çekerken dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Maaş çekmeye geldim. Cihazın üzerinde ayrı bir aparatın takılı olduğunu fark ettim. Polise bildirdim. Cihazı polise teslim ettik" dedi.
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