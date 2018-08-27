Pendik'te korkunç olay! Parkta oynayan çocuklara ateş açtı

İstanbul Pendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan minik kız sırtındaki kurşunla yaşamaya çalışırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

CAMDAN ÇOCUKLARA BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı. Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.

7 YAŞINDAKİ MİNİK KIZ SIRTINDAN VURULDU

Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.