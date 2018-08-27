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Silah üreticisi işine giriyor

Rus silah üreticisi , işine giriyor. , 1970'lerin bir otomobil modelinden ilham alarak geliştirdiği ve CV-1 adını verdiği elektrikli aracını tanıttı.

Silah üreticisi Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor

İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından dünyaya tanıtılan AK-47'nin tasarımcısı olan Kalaşnikof şirketi, otomobil devlerinin son dönemdeki en önemli ilgi alanı elektrikli otomobiller piyasasına girme kararı aldı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 12:12
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