İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından dünyaya tanıtılan AK-47'nin tasarımcısı olan Kalaşnikof şirketi, otomobil devlerinin son dönemdeki en önemli ilgi alanı elektrikli otomobiller piyasasına girme kararı aldı.
Silah üreticisi Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor
Rus silah üreticisi Kalaşnikof, elektrikli otomobil işine giriyor. Şirket, 1970'lerin bir otomobil modelinden ilham alarak geliştirdiği ve CV-1 adını verdiği elektrikli aracını tanıttı.
Etiketler: elektrikli otomobil , Moskova , Tesla , Kalaşnikof , Şirket
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