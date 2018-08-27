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10 yaşındaki yeni bir robot geliştirdi! Fabrika işçileri düşünerek yapmış

fabrika işçilerinin sırtı masın diye yazılımını ve montajını kendi yaptığı bir robot geliştirdi. Küçük kız Mira'nın bu duygusal ve zeki tavrı ise babası tarafından tam destekli.

Küçük Mira fabrika işçilerinin işini kolaylaştıracak robot geliştirdi. Eskişehir'de 10 yaşındaki Mira Küçük, yazılımını ve montajını kendi yaptığı, herhangi bir labirent yapıda yolunu bulabilen robot geliştirdi.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:08
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