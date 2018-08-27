Küçük Mira fabrika işçilerinin işini kolaylaştıracak robot geliştirdi. Eskişehir'de 10 yaşındaki Mira Küçük, yazılımını ve montajını kendi yaptığı, herhangi bir labirent yapıda yolunu bulabilen robot geliştirdi.
10 yaşındaki Mira Küçük yeni bir robot geliştirdi! Fabrika işçileri düşünerek yapmış
Küçük Mira fabrika işçilerinin sırtı ağrımasın diye yazılımını ve montajını kendi yaptığı bir robot geliştirdi. Küçük kız Mira'nın bu duygusal ve zeki tavrı ise babası tarafından tam destekli.
Etiketler: Mira Küçük , Eskişehir , Kirli hava , Ağrı , Babalar , Küçük Mira
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