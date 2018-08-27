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Kıtalar arası Türk

52 ülke dolaşan Barkın Özdemir, son olarak ’ya gitti. 7 kıtaya ayak basan en unvanını elde etti

Kıtalar arası Türk
İstanbul'da yaşayan Barkın Özdemir (23) dünya turu hayalinden vazgeçmedi. Üniversitede biriktirdiği öğrenim kredisiyle hayalinigerçekleştirdi. Tam 52 ülke gezdi. Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya gitti. Ancak hayalini yarım bırakmak istemedi. 6 kıtaya ayak basan Özdemir, son olarak rotayı Antarktika'ya çevirdi. Kitlesel fonlama yöntemiyle kendisine hayal ortakları bularak 'ya giden Özdemir, 7 kıtaya ayak basan en unvanını elde etti. Burada 20 gün kalan ve penguenlerle fotoğraf çektiren Özdemir, kısa sürede sosyal medyada ünlendi. Özdemir, "Antarktika'da tuttuğum günlük önümüzdeki aylarda kitap olacak" dedi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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