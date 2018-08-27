İstanbul'da yaşayan Barkın Özdemir (23) dünya turu hayalinden vazgeçmedi. Üniversitede biriktirdiği öğrenim kredisiyle hayalinigerçekleştirdi. Tam 52 ülke gezdi. Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya gitti. Ancak hayalini yarım bırakmak istemedi. 6 kıtaya ayak basan Özdemir, son olarak rotayı Antarktika'ya çevirdi. Kitlesel fonlama yöntemiyle kendisine hayal ortakları bularak Antarktika'ya giden Özdemir, 7 kıtaya ayak basan en genç Türk unvanını elde etti. Burada 20 gün kalan ve penguenlerle fotoğraf çektiren Özdemir, kısa sürede sosyal medyada ünlendi. Özdemir, "Antarktika'da tuttuğum günlük önümüzdeki aylarda kitap olacak" dedi.
Kıtalar arası Türk
52 ülke dolaşan Barkın Özdemir, son olarak Antarktika’ya gitti. 7 kıtaya ayak basan en genç Türk unvanını elde etti
Etiketler: Antarktika , Afrika , Avustralya , İstanbul , genç Türk , bark özdemir , Güney Amerika , Kuzey Amerika
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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