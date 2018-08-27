Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları yürekleri dağladı

Adana'da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kaybolunca, ailesinin kanal kenarında arama yapıp "Rami" diye bağırarak ağıtlar yakması yürekleri dağladı.
Adana'da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kaybolunca, ailesinin kanal kenarında arama yapıp "Rami" diye bağırarak ağıtlar yakması yürekleri dağladı.
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