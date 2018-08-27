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Kanalda kaybolan Afgan Rami'nin anne ve ablasının feryatları yürekleri dağladı

Adana'da babası ile serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 10 yaşındaki Afgan çocuğun ailesinin kanal kenarında "Rami" diye bağırarak gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı.

Herkes onun için ağladı

Adana'da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kaybolunca, ailesinin kanal kenarında arama yapıp "Rami" diye bağırarak ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:08
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