Bunları yapmayın! Kulağınızı kaybedebilirsiniz

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Piercing konusunda açıklamalarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercing konusunda ciddi uzuv kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti. Piercingin ehliyetsiz kişiler tarafından yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercingin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.