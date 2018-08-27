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  1. Herkes onun için ağladı

Bunları yapmayın! Kulağınızı kaybedebilirsiniz

in denilen, vücudun çeşitli yerleri delinerek takılan metallerin ciddi sağlık sorunları ortaya çakarabileceğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. , piercing taktıranların geri dönüşümü olmayan bir hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Akbaş; "Piercing taktıranlar burnunu, dilini, kulağını kaybedebilir" diyerek durumun ciddiyetinin farkına varılmasını istedi.

Dikkat! Kulağınızı kaybedebilirsiniz

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Piercing konusunda açıklamalarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercing konusunda ciddi uzuv kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti. Piercingin ehliyetsiz kişiler tarafından yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaş, piercingin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:43
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