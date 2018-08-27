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Kalbe de hatırı var

Kalbe de hatırı var
Kültürümüzde 500 yıllık bir geçmişe sahip Türk kahvesi, faydalarıyla dikkat çekiyor. Hastalıklardan koruyan kahve, vücuda güç ve dinçlik veriyor. Uzmanlar, kahvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:

Alzheimer'dan korur: İçeriğindeki kafein, beyin hücrelerini güçlendirir.
Tok tutar: Tatlı ihtiyacını bastırır.
Zindelik verir: Konsantrasyonu artırır.
Kalbi güçlendirir: Damar tıkanıklığını önler. Kadınlarda kalp krizini engeller.
Mutluluk verir: ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 3-4 fincan kahve içmek depresyondan korur.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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