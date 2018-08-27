Kalbe de hatırı var

Kültürümüzde 500 yıllık bir geçmişe sahip Türk kahvesi, faydalarıyla dikkat çekiyor. Hastalıklardan koruyan kahve, vücuda güç ve dinçlik veriyor. Uzmanlar, kahvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Alzheimer'dan korur: İçeriğindeki kafein, beyin hücrelerini güçlendirir.
Tok tutar: Tatlı ihtiyacını bastırır.
Zindelik verir: Konsantrasyonu artırır.
Kalbi güçlendirir: Damar tıkanıklığını önler. Kadınlarda kalp krizini engeller.
Mutluluk verir: ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 3-4 fincan kahve içmek depresyondan korur.
Alzheimer'dan korur: İçeriğindeki kafein, beyin hücrelerini güçlendirir.
Tok tutar: Tatlı ihtiyacını bastırır.
Zindelik verir: Konsantrasyonu artırır.
Kalbi güçlendirir: Damar tıkanıklığını önler. Kadınlarda kalp krizini engeller.
Mutluluk verir: ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 3-4 fincan kahve içmek depresyondan korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.