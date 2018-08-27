ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Truro kasabasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kıyıya kırmızı-mor renkte tuhaf bir köpek balığı vurdu. Köpek balığının rengi bilim insanlarını şaşırttı.
Bilim adamları da şaşkın! 3 metre uzunluğunda...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde kıyıya vuran köpek balığının rengi bilim adamlarını da şaşırttı. İşte o görüntüler...
Etiketler: ABD , köpek balık
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