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Bilim adamları da şaşkın! 3 metre uzunluğunda...

'nin Massachusetts eyaletinde kıyıya vuran köpek balığının rengi bilim adamlarını da şaşırttı. İşte o görüntüler...

Bilim insanları da şaşkın!

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Truro kasabasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kıyıya kırmızı-mor renkte tuhaf bir köpek balığı vurdu. Köpek balığının rengi bilim insanlarını şaşırttı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 10:02
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