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10 bin fıtıktan korunalım

Günde 10 bin adım fıtıktan korunalım
Bel ve boyun fıtıkları, son yıllarda en sık görülen omurga rahatsızlıklarını oluşturuyor. Hareketsiz yaşam, bu hastalığa davetiye çıkartıyor. ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, adalelerde meydana gelen zayıflamanın fıtığa neden olduğunu vurguluyor. "Adaleleri güçlü tutmanın tek yolu hareket ve egzersizdir. 10 bin adım atmak çok önemli. Hiç spor yapamıyorlarsa bunu yapmak şart" uyarısında bulunuyor. Fıtık hastalarının yüzde 90'ının ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile iyileştiğini vurgulayan Ünver, "Yüzde 8-10 oranındaki fıtıklar ameliyat gerektirir. Cerrahi sınırda olan hastaları beyin ve sinir cerrahi uzmanına yönlendiriyoruz" diyor.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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