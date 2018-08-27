Deprem kapıda!

Dünya'nın dört bir yanından birbiri ardına deprem haberleri geldi. Son olarak İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağıza getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede yaşanan depremlerin birbirini tetikleyeceğini dile getirdi.
Sadece Marmara Denizi'nde değil, Türkiye'nin başka bir yerinde de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. "Birçok yerde Türkiye'de deprem olma olasılığı var. Ancak Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğu fazla. Burada olacak bir deprem Türkiye'yi, hem nüfus hem de ekonomik kayıplar anlamında doğuda olacak bir depremden daha fazla etkileyecek" dedi.
Sadece Marmara Denizi'nde değil, Türkiye'nin başka bir yerinde de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. "Birçok yerde Türkiye'de deprem olma olasılığı var. Ancak Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğu fazla. Burada olacak bir deprem Türkiye'yi, hem nüfus hem de ekonomik kayıplar anlamında doğuda olacak bir depremden daha fazla etkileyecek" dedi.
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