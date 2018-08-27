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kapıda!

Uzmanlar, lerin birbirini tetikleyeceğini söyledi. Tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Deprem kapıda!
Dünya'nın dört bir yanından birbiri ardına haberleri geldi. Son olarak 'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağıza getirdi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede yaşanan depremlerin birbirini tetikleyeceğini dile getirdi.

Sadece 'nde değil, 'nin başka bir yerinde de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi. "Birçok yerde Türkiye'de deprem olma olasılığı var. Ancak Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğu fazla. Burada olacak bir deprem Türkiye'yi, hem nüfus hem de ekonomik kayıplar anlamında doğuda olacak bir depremden daha fazla etkileyecek" dedi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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