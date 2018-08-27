Bulaşıkçı olarak girdiği lokantanın patronu oldu

Kastamonu'da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL icra borcu ile devralan Hamide Sazak, 1 yıl içerisinde işletmeyi kâra geçirmeyi başardı.
Kastamonu'da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL icra borcu ile devralan Hamide Sazak, 1 yıl içerisinde işletmeyi kâra geçirmeyi başardı.
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