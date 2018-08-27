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Bulaşıkçı olarak girdiği lokantanın patronu oldu

Kastamonu’da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL’lik icra borcu ile devralan kadın, işletmeyi 1 yıl içerisinde kâra geçirmeyi başardı. Eşinin bile inanmadığı kadın, devletten 1 kuruş destek almadan, tamamen veresiye çalışarak 2 kişiyle birlikte tüm borcu 1 yılda ödeyerek işletmenin sahibi oldu ve şu anda 4 kadına istihdam sağlıyor.

Bulaşıkçı olarak girdiği lokantanın patronu oldu

Kastamonu'da 3 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı lokantayı 180 bin TL icra borcu ile devralan Hamide Sazak, 1 yıl içerisinde işletmeyi kâra geçirmeyi başardı.

  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 15:54
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