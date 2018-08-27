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Riva'da orman ı

'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın 15.30 sıralarında Riva'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Rivada orman yangını

'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

YANGIN 1 SAAT SÜRDÜ

Yangın 15.30 sıralarında Riva'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 15:58
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