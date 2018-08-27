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gel ’a!

9 günlük tatilin son gününde ’taki sosyete plajları Minyon ve Suma’ya akın vardı. denize girenler de, mayo kullanmayan erkekler de dikkat çekti

Atla gel Kilyos’a!

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, İstanbul'da hafta sonu aktiviteleri için en çok tercih edilen beldelerden birisi. Özellikle Avrupa yakasındakiler için ilk akla gelen destinasyonlardan. Bir tarafı ormanlarla kaplı, diğer tarafı da deniz ile iç içe eşsiz tatil mekanı; balık yemek, piknik yapmak, denize girmek, uzun sahillerinde uzun yürüyüşler yapmanın mümkün olduğu Kilyos sahilleri yine doldu taştı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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