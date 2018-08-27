İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, İstanbul'da hafta sonu aktiviteleri için en çok tercih edilen beldelerden birisi. Özellikle Avrupa yakasındakiler için ilk akla gelen destinasyonlardan. Bir tarafı ormanlarla kaplı, diğer tarafı da deniz ile iç içe eşsiz tatil mekanı; balık yemek, piknik yapmak, denize girmek, uzun sahillerinde uzun yürüyüşler yapmanın mümkün olduğu Kilyos sahilleri yine doldu taştı.
Atla gel Kilyos’a!
9 günlük tatilin son gününde Kilyos’taki sosyete plajları Minyon ve Suma’ya akın vardı. Atla denize girenler de, mayo kullanmayan erkekler de dikkat çekti
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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