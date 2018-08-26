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Yeni stadında ilk maç ne zaman oynanacak belli oldu!

Büyükşehir Belediye Başkanı , çimleri Eylül'de serilecek stadında ilk maçın Kasım ayında oynanacağını bildirdi.

Yeni Ordu stadında ilk maçın tarihi açıklandı!

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tamamlandığında maliyeti 150 milyon lirayı bulacak 20 bin kişi kapasiteli stadın yeni sezonda futbolseverlere hizmet vereceğini belirtti.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 12:19
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