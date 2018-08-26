Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tamamlandığında maliyeti 150 milyon lirayı bulacak 20 bin kişi kapasiteli stadın yeni sezonda futbolseverlere hizmet vereceğini belirtti.
Yeni Ordu stadında ilk maç ne zaman oynanacak belli oldu!
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çimleri Eylül'de serilecek yeni Ordu stadında ilk maçın Kasım ayında oynanacağını bildirdi.
Etiketler: Ordu , Yeni Ordu , Enver Yılmaz , Türkiye , Ordu Stadı
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