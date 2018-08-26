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Ünlü türkücü hayatını kaybetti! li türkücünün acı haberi sabah saatlerinde geldi

li türkücü , Rize yolunda aracının kontrolden çıkmasıyla hayatını kaybetti. Sabaha karşı 05.00'da gerçekleşen , sevilen atma türkücü Ahmet Çakar'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 13:00
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