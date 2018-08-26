Kaza, saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Ünlü türkücü hayatını kaybetti! Rizeli türkücünün acı haberi sabah saatlerinde geldi
Rizeli türkücü Ahmet Çakar, Rize yolunda aracının kontrolden çıkmasıyla hayatını kaybetti. Sabaha karşı 05.00'da gerçekleşen kaza, sevilen atma türkücü Ahmet Çakar'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Etiketler: Rize , Rizeli , ahmet çakar , kaza , rizede kaza , Recep Tayyip Erdoğan , Binali Yıldırım , AFAD , Ankara , Cumhurbaşkanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.