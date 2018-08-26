Keops büyüklüğündeki NF23 dünyaya yaklaşıyor

NASA, dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan Asteroid2016 NF23'ü 'potansiyel tehlikeli' diye niteledi.

NASA'nın elindeki verilere göre, asteroidin çapı 70 ila 160 metre arasında.

ÇARPIŞMA OLASILIĞI ÜZERİNDE DURULMUYOR

Uzmanlar, asteroidin saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını ve 29 Ağustos'ta gezegenimize mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini belirtti.

Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroidlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.