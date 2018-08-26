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Son dakika: İstanbul Etiler'de feci ! Çok sayıda yaralı var

Otoyolunun Etiler yol ayrımında bir minibüs yaptı. Kaza sonucu 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı.

İstanbulda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bazı yaralılar yerde bekledi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 10:01
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