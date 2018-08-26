Gilaburu hem lezzetli hem de şifalı bir içecek olarak hayatınızda olması gereken bir meyvedir. Gilaburu faydaları arasında ilk sırayı doğum sancısıyla eşdeğer olarak bilinen böbrek taşı rahatsızlığı yer alıyor. Gilaburu özellikle Kayseri ve civarında yetişen, üzümün kırmızı görünümündeki hali gibidir. Gilaburu kullanımı ülkemizde oldukça yaygındır. Gilaburunun faydaları ise gerçekten kullananları şaşırtacak derecededir. İşte Gilaburu kullanımı, gilaburu faydaları, gilaburu zararları, gilaburu yan etkileri ve gilaburu kullananların yorumu...

Gilaburu, beyaz demet halindeki çiçeklerinden dolayı Kartopu Ağacı olarak da bilinir. Mineral açısından zengindir ve çay halinde de tüketilir.