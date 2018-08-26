Kurban Bayramı'nda trafikte acı bilanço: 119 ölü, 951 yaralı

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilerek yollara dökülen vatandaşlara yapılan tüm uyarılara rağmen tatil boyunca trafikte 119 kişi can verdi. Yaşanan yüzlerce kazada toplam 951 kişi de yaralanırken, bu yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu açıklandı. İşte o acı tablo:

17 AĞUSTOS CUMA: 11 ÖLÜ, 45 YARALI​

İHA'nın haberine göre, Aydın Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi; 1 ölü, 7 yaralı, Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı, Uşak'ta otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı, KONYA Otomobil sulama kanalına uçtu, yaşlı çift hayatını kaybetti, MANİSA Kaldırımda yürüyen anne-kıza otomobil çarptı; anne ve kızı öldü: 2 ölü, Ordu'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı, Karabük Otomobiller çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı, Başkent'te trafik kazası: 4 yaralı, Ordu'da kaza: 3 yaralı, İnegöl'de feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

18 AĞUSTOS CUMARTESİ: 10 ÖLÜ, 40 YARALI

SİVAS Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 6 yaralı, Sivas Lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı, Niğde'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 1 yaralı, Aydın'da trafik kazası; 1 ölü, Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı, Balıkesir'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı, Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, Birecik'te zincirleme kaza:1 yaralı, Darende'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı, Bursa Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü, 1 ölü, Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı, ardin'de trafik kazası: 1 yaralı, Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı, Bolu'da kavşaktan dönen otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

19 AĞUSTOS PAZAR: 20 ÖLÜ, 135 YARALI

Yalova Önce ağaçlara sonra bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı, Mersin'de feci kaza; 1 ölü, 4 yaralı,Bursa Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı, Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı, Midyat'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı, Ceylanpınar'da trafik kazası: 1 ölü, Elazığ Otomobil park halindeki tıra çarptı:3 ölü Bingöl Traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, Manisa'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, Elazığ Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı, Mardin Kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, Denizli Otomobil çarpan şahıs havada taklalar attı: 1 yaralı, Kırıkkale Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı,

Yozgat Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı, Kayseri Askerlerin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı, Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 5 yaralı Elazığ 3 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında, Eskişehir Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, Kahramanmaraş Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı.Tavşanlı'da trafik kazası: 13 yaralı, Konya Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5'i çocuk 10 yaralı, Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, Sivas'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, Balıkesir Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı, Van'da trafik kazası: 2 yaralı, Bartın Valisi Nusret Dirim: "Şu ana kadar tespit edilen 3 ölü, 19 yaralı var" Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı, Sakarya Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı, Yalova Otobanda bariyerlere ok gibi saplandı: 3 kişi öldü,Bafra'da kaza: 1 yaralı, Van'da trafik kazası: 4 yaralı, Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

20 AĞUSTOS PAZARTESİ: 10 ÖLÜ, 57 YARALI

Kastamonu dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, Çorum Otomobil beton bloğa çarptı : 5 yaralı, Adana Lokomotif hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü, Antalya Yayla dönüşü trafik kazası 2 ölü 3 yaralı, Adıyaman İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, Zonguldak Kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, Kocaeli Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti: 1 ölü, Karaman Tatilden dönen ailenin bulunduğu kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı,

Sungurlu'da trafik kazası: 3 yaralı, Karabük Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı, Konya Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 1 ölü, Uşak'ta faciadan dönüldü: 9 yaralı Kocaeli Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı, Samsun'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil takla attı: 4 yaralı, Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı, Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

21 AĞUSTOS SALI: 6 ÖLÜ, 178 YARALI

E-5'te takla atan araçtaki kişi hayatını kaybetti: 1 Ölü, Osmaniye Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı, Çorum Bayram sabahı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı, Uşak Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı: 4 yaralı Horasan'da trafik kazası: 8 yaralı, Bilecik Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı, Düzce'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı, Kartal'da otomobil ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı,Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı, Şanlıurfa Bayram harçlığını harcayamadan otomobil çarptı: 1yaralı, Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı,Samsun Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, Balıkesir Otomobilde can pazarı: 4 yaralı, Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı, Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 11 yaralı,Sakarya'da pat pat kazası: 8 yaralı, Karabük Otomobil ineğe çarptı: 3 yaralı, Bursa'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA: 18 ÖLÜ, 92 YARALI

Kocaeli TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı, Adıyaman Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı, Bayramda feci kaza: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı,

Adıyaman Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı,Kırıkkale Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı, Gümüşhane Tatile giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı,Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, Bingöl'de feci kaza: 6 ölü, 9 yaralı, Antalya Virajı alamayan hafif ticari araç çaya uçtu: 3 yaralı,

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı, Samsun'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı, Çorum İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, Samsun'da patpat şarampole yuvarlandı: 3 yaralıNiğde Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı, Kırıkkale Piknik yolunda traktör devrildi: 25 yaralı, Kütahya Atıntaş'ta trafik kazası: 1 yaralı, Malatya Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, Kütahya Emet'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

23 AĞUSTOS PERŞEMBE: 10 ÖLÜ, 140 YARALI

Zonguldak'ta 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı, Konya Motosikletle otomobil çarpıştı: 10 yaralı, Malatya Bakan Konvoyunda kaza: 4 polis yaralı, Samsun Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, Karaman (Özel) Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı, Adana'da feci kaza: 1 ölü, İstanbul E-5'te arka arkaya kaza: 1 ölü, 3 yaralı, Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı: 4 yaralı Denizli Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, Amasya 3 aracın çarpıştığı kazada 5 yaralı, Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı, Kütahya Otomobil kullanan 15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 1 yaralı Iğdır Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı, Malatya Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı, Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı Adıyaman Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı, Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, Adıyaman Otomobil domuza çarptı: 2 yaralı,

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı, (Özel) Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı, Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı, Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, Kabataş'ta servis minibüsü tramvaya çarptı: 1 yaralı, Batman Gercüş'te trafik kazası: 4 yaralı, Fethiye-Antalya yolunda otobüs yoldan çıktı: 25 yaralı, Rize'de trafik kazası: 1 ölü Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı, Zonguldak Otomobille tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı, Antalya Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, Van'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ters dönen araçtan sağ çıktılar: 4 yaralı, Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı, Silivri'de araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, Adana Otomobil kanalete uçtu: 2'si ağır 5 yaralı, Mardin Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı, Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı,

24 AĞUSTOS CUMA: 11 ÖLÜ, 98 YARALI

Muğla Seydikemer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: 1 ölü, Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı, Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, Çorum Nişan dönüşü facia: 5 ölü, Ordu'da trafik kazası: 6'sı çocuk 10 yaralı, Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı, Adıyaman Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı, Ordu'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti: 1 ölü, Adıyaman Otomobil ata çarptı: 3 yaralı, Kayseri iki otomobil çarpıştı: Bir otomobilden 9 yaralı çıktıGaziantep Minibüsün çarptı motosikletin sürücüsü öldü: 1 ölü, Elazığ Otomobil takla atta: 4 yaralı, Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 10 yaralı, Diyarbakır Otomobil kamyonun altına girdi: 1'i ağır 3 yaralı, Kocaeli İki otomobil kafaya çarpıştı: 5 yaralı, Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı, Sinop'ta traktör kazası: 1 ölü, Fethiye'de Zincirleme Kaza 8 Yaralı, Kırıkkale Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, Samsun'da tırın çarptığı traktörde bulunan yaşlı adam öldü: 1 ölü, Şanlıurfa Yolcu minibüsü otomobil ile çarpıştı: 4'ü ağır 10 yaralı, Gaziantep Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı, Tokat Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

25 AĞUSTOS CUMARTESİ: 18 ÖLÜ, 131 YARALI

Gaziantep Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 yaralı, Zonguldak'ta trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı, Didim-Söke yolunda kaza; aynı araçtaki 5 kişi yaralandı,Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, Samsun'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü,1 yaralı, Erzincan'da facia: 3'ü çocuk 7 ölü, 3 yaralı, Hayvana çarpmamak için kaza yaptılar: 1'i ağır 4 yaralı, Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı, Gaziantep 8 kişinin yaralandığı kaza sonrası can pazarı, Samsun'da otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı, Kırşehir'de Trafik Kazası 2 ölü 1 yaralı, Denizli Kontrolden çıkan araç mezarlık girişine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı, Niğde Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı, Sakarya İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı, Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı, Çorlu'da bayram dönüşü kaza: 2 ölü, 5 yaralı. Denizli'de can pazarı yaşandı: 6 yaralı, Kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı, Adıyaman İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, Gaziantep Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı, İzmir İlk önce arabaya sonra levhaya çarptı: 2 ağır yaralı, Kayseri Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı, Aksaray'da otomobil takla attı: 5'i çocuk 9 yaralı Diyarbakır Kaza sonrası tarlaya uçan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı, Zonguldak Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

26 AĞUSTOS PAZAR: 5 ÖLÜ, 35 YARALI

Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı, Diyarbakır Yaralılara müdahaleye giden ambulans kazaya karıştı: 7 yaralı, Hatay Park halindeki tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti: 1 ölü, İzmir Metrelerce sürüklendiler, bir genç feci şekilde can verdi: 1 ölü, 1 yaralı, Malatya İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı, İstanbul Bayram tatili dönüşünde feci kaza: 10 yaralı, Sivas'ta otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

İHA