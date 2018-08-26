İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın akşam metroyu kullanacak olan vatandaşlar için bir açıklama yaptı. Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak olan Galatasaray-Alanyaspor maçı bitimi vatandaşların zorluk yaşamaması için tüm metro hattı seferlerinin gece saat 01.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.