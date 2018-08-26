İstanbul Büyükşehir Belediyesi yarın akşam metroyu kullanacak olan vatandaşlar için bir açıklama yaptı. Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak olan Galatasaray-Alanyaspor maçı bitimi vatandaşların zorluk yaşamaması için tüm metro hattı seferlerinin gece saat 01.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
İBB'den metro açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom Stadı'nda yarın Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak maç nedeniyle seferlerin uzatıldığını açıkladı.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , ibb , Galatasaray , Alanyaspor , metro
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