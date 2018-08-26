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  1. Kurban Bayramı'nda trafikte acı bilanço

'den açıklaması

, Türk Telekom Stadı'nda yarın ile arasında oynanacak maç nedeniyle seferlerin uzatıldığını açıkladı.

İBBden metro açıklaması

yarın akşam yu kullanacak olan vatandaşlar için bir açıklama yaptı. Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayacak olan - maçı bitimi vatandaşların zorluk yaşamaması için tüm metro hattı seferlerinin gece saat 01.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 17:35
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