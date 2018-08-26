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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Oturur halde ölü bulundu

İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen bir şahıs, kaldırımda oturur halde ölmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

İstanbulda dehşete düşüren görüntü!

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar bir şahsın sokak üzerinde kaldırımda hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

  • 26 Ağustos 2018, Pazar 10:51
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