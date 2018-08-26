Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar bir şahsın sokak üzerinde kaldırımda hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Oturur halde ölü bulundu
İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen bir şahıs, kaldırımda oturur halde ölmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
- Sosyal medyayı ikiye bölen menemen tartışması
- Kurbanlık dana 4 gün sonra bakın nasıl bulundu
- Gilaburu kullanımı nasıldır? Gilaburu faydaları nelerdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.