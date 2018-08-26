Aşkın sembolü incir

Mor rengiyle hem göze hem de damağa hitap eden incirin faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi tam da mevsimi olan incir, B1, B2 vitaminleri ile folik asit içeriyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükselten incir, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kolesterol düşüren, yaşlanmanın vücuttaki etkilerini geciktiren inciri günde 2 tane yemek yeterli oluyor. Fazlası yenildiğinde midede şişkinliğe yol açıyor. İncirin diğer faydaları da şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Zehirlenmeyi önler.
İdrar söktürür.
Mide tembelliğini giderir.
Bronşları yumuşatır.
Romatizmaya iyi gelir.
Karaciğer tıkanıklığını giderir.
Kalbi korur.
Basuru engeller.
Sütü artırır.
Felci önler.
Kolesterolü düşürür.
Zehirlenmeyi önler.
İdrar söktürür.
Mide tembelliğini giderir.
Bronşları yumuşatır.
Romatizmaya iyi gelir.
Karaciğer tıkanıklığını giderir.
Kalbi korur.
Basuru engeller.
Sütü artırır.
Felci önler.
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