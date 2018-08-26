Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği belirtisi

Bugünlerde herkes, yorgunluktan şikayet ediyor. Kimi zaman ihmal edilen bu durum, aslında ciddi hastalıkların belirtisini oluşturuyor. Diyabet, kansızlık ve böbrek hastalıkları, genellikle yorgunluk ile belirti veriyor. Bunun yanı sıra kalp yetmezliğinde de yorgunlukla birlikte çarpıntı, nefes darlığı görülüyor. Bu hastalık ayrıca kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu da ortaya çıkıyor. Yaşam kalitesini ve süresini azaltıyor. Vakit kaybetmeden kontrol altına alınması gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, kalp yetersizliği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor...
FAZLA KİLOLARA DİKKAT!
Yaşla beraber kalp kasında güç azalması görülüyor. Buna bağlı olarak da kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Kalp yetmezliği en çok 65 ve yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Yine aşırı kilolular, TİP 2 diyabet hastaları risk grubunda bulunuyor. Nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntının artık günlük hayatı olumsuz etkileyecek hale gelmesi, hastalığın ilerlemiş olduğunu gösteriyor.
TEDAVİ İÇİN BEKLEMEYİN
Ailesinde doğumsal kalp kası hastalıkları olanlar, kalp yetmezliği açısından risk grubunda bulunuyor. Kalp yetersizliği tanısı; detaylı bir kalp muayenesi ve elektrokardiyogram, akciğer filmi, ekokardiyografi ve labaratuvar testleri ile konuyor. Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli amacı altta yatan nedenin bulunması oluşturuyor. Tedavi; yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç ve girişimsel tedavileri içeriyor. Ayrıca kan basıncı ve kan şekeri kontrolü önem taşıyor.
TANSİYONU KONTROLE ALIN
Uzmanlar, kalp yetmezliğinden korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:
Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın
Tuzu azaltın
Yeşil sebze-meyve tüketin
Et yerine balık yiyin
Sigara içmeyin
Açık havada düzenli yürüyüş yapın
NEDEN OLUR?
Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması
Diyabet yani şeker hastalığı
Hipertansiyon
Kalp ritm problemleri
Doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi
Kalp kapak hastalıkları
NELER YEMELİ?
Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, kalp dostu besinleri şöyle sıralıyor: Balık, süt ve süt ürünleri, fasulye, kuşkonmaz, elma, arpa, muz, pancar, sarımsak, ceviz, fındık, yeşil çay, domates, karpuz...
FAZLA KİLOLARA DİKKAT!
Yaşla beraber kalp kasında güç azalması görülüyor. Buna bağlı olarak da kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Kalp yetmezliği en çok 65 ve yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Yine aşırı kilolular, TİP 2 diyabet hastaları risk grubunda bulunuyor. Nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntının artık günlük hayatı olumsuz etkileyecek hale gelmesi, hastalığın ilerlemiş olduğunu gösteriyor.
TEDAVİ İÇİN BEKLEMEYİN
Ailesinde doğumsal kalp kası hastalıkları olanlar, kalp yetmezliği açısından risk grubunda bulunuyor. Kalp yetersizliği tanısı; detaylı bir kalp muayenesi ve elektrokardiyogram, akciğer filmi, ekokardiyografi ve labaratuvar testleri ile konuyor. Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli amacı altta yatan nedenin bulunması oluşturuyor. Tedavi; yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç ve girişimsel tedavileri içeriyor. Ayrıca kan basıncı ve kan şekeri kontrolü önem taşıyor.
TANSİYONU KONTROLE ALIN
Uzmanlar, kalp yetmezliğinden korunmak için alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:
Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın
Tuzu azaltın
Yeşil sebze-meyve tüketin
Et yerine balık yiyin
Sigara içmeyin
Açık havada düzenli yürüyüş yapın
NEDEN OLUR?
Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması
Diyabet yani şeker hastalığı
Hipertansiyon
Kalp ritm problemleri
Doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi
Kalp kapak hastalıkları
NELER YEMELİ?
Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, kalp dostu besinleri şöyle sıralıyor: Balık, süt ve süt ürünleri, fasulye, kuşkonmaz, elma, arpa, muz, pancar, sarımsak, ceviz, fındık, yeşil çay, domates, karpuz...
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