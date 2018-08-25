Vicdanları titreten olayın yaşandığı yer, Kayseri'ydi. KOAH hastası 72 yaşındaki Naciye Törk, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tedavi edildi. 17 Ağustos'ta taburcu olmasının ardından kardiyoloji bölümüne gönderildi. Ancak hastane, 'Yer yok' diyerek yatış izni vermedi. Ailenin ambulans talebini de reddetti. Sedyeyle otoparka kadar taşınan yaşlı kadın için hastane yönetimi devreye girdi. Yaşlı kadının hastaneye yatışı gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ancak Naciye teyzeden güzel haber gelmedi. Dün sabah saatlerinde durumu ağırlaşan yaşlı kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının oğlu Vedat Törk, "Allah destek veren herkesten razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
Vicdan öldü!
Hastane, KOAH hastası 72 yaşındaki Naciye Törk’e, ne yatış izni ne de ambulans verdi. Yakınlarının sedye üzerinde gezdirdiği yaşlı kadın, dün hayatını kaybetti...
Etiketler: Erciyes Üniversitesi , Kayseri , Sağlık Bakanlığı
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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