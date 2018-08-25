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Son dakika: 'da katliam gibi ! 7 ölü, 3 yaralı

-Sivas karayolunda meydana gelen feci da araçlarda bulunan 10 kişiden 7'si öldü, 3'ü ise ağır yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil sabah saatlerinde Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 09:24
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