Karadeniz'den 'mucize' çıktı. Rusya'da yaşayan bir çift, Karadeniz'e kıyısı bulunan Novorossisk'ten, balık tutmak için şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra fırtına nedeniyle akıntıya kapılan ikili, Karadeniz'in ortalarına doğru sürüklenmeye başladı. Akıntıya karşı kürek çeken çift, botu sahile çekmeyi başaramadı. Fırtına nedeniyle sürekli sürüklenen çift, Karadeniz'in ortasında mahsur kaldı. Güneşin altında 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen Rus çift, 5 gün sonra Yunanistan bandıralı 'Critie Rock' gemisiyle karşılaştı. Gemi mürettebatı, çifti gemiye aldı. Güneşin altında kavrulan ve derileri soyulan ikili, çok aç olduklarını ve günlerdir yemek yemediklerini anlattı. Çift, sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden teslim alındı. Hastaneye kaldırılan çifte kontrollü olarak yemek ve su verildiği, ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
5 gün boyunca denizin ortasında kalan çift, böyle hayata bağlandı.
Güneşin altında yanan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
5 gün boyunca denizin ortasında kalan çift, böyle hayata bağlandı.
Güneşin altında yanan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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