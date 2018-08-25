Geçen temmuz ayında Adnan Oktar ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 167 kişi tutuklanırken dosyalarla ilgili çok yönlü soruşturmalar başlatılmıştı. Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmada şimdi üç şüpheli ölüm dosyası yeniden açılıyor.
Şüpheli ölümlerde Adnan Oktar izi! Dosyalar yeniden açılıyor
Geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonla çevresinde bulunan yüzden fazla kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. 80 ve 90'lı yıllarda şüpheli olarak görülen iki intihar ve bir cinayet dosyası raflardan indirilerek soruşturmaya dahil edildi.
Etiketler: Adnan Oktar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.