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  1. Erzincan'da katliam gibi kaza!

Şüpheli ölümlerde izi! Dosyalar yeniden açılıyor

Geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonla çevresinde bulunan yüzden fazla kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen hakkında yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. 80 ve 90'lı yıllarda şüpheli olarak görülen iki intihar ve bir cinayet dosyası raflardan indirilerek soruşturmaya dahil edildi.

Şüpheli ölümlerde Adnan Oktar izi! Dosyalar yeniden açılıyor

Geçen temmuz ayında Adnan Oktar ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 167 kişi tutuklanırken dosyalarla ilgili çok yönlü soruşturmalar başlatılmıştı. Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmada şimdi üç şüpheli ölüm dosyası yeniden açılıyor.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 09:36
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