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'nin yeni transferi İstanbul'da

'nin stoper arayışları son buldu. Bonservisi elinde olan Meksikalı stoper dün İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu ile bugün sözleşme imzalanması bekleniyor.

F.Bahçenin yeni transferi İstanbulda

'nin yeni transferi İstanbul'a geldi. Londra üzerinden saat 23.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes'in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Reyes için sarı lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. Meksika Milli Takımı'nın da istikrarlı isimlerinden olan Reyes, 54 kez milli formayı giydi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 09:46
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