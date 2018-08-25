İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan Sevcan Rüzgar, daha 20 yaşındaydı. Bir pizzacıda kasiyer olarak çalışan genç kız, İstanbul'da yaşayan sevgilisinden ayrıldı. Bunalıma giren Rüzgar, 23 Ağustos gecesi Instagram hesabından, "Ayrı dünyaların insanı olmak ne demek?" notunu paylaşıp, telefonunu kapattı. Ardından 4. kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kız, kurtarılamadı. Aile, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Sevcan Rüzgar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.
Ceyhan TORLAK
Ceyhan TORLAK
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