Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe'den çık sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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