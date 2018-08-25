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: Arnavutköy'de fabrika ı

haberine göre 'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköyde fabrika yangını
'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikada çıkan yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Seyrantepe'den çık sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 18:28
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